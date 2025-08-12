楽天グループが運営する楽天トラベルは8月4日、「夏に子どもと行きたい絶景スポットランキング」を発表した。調査は2025年6月20日〜7月7日、妊娠中や育児中のママ・パパを対象とした無料のメンバーシッププログラム「楽天ママ割」メンバー1,214名を対象にインターネットで行われた。楽天トラベル 夏に子どもと行きたい絶景スポットランキング第1位は、千葉県の「マザー牧場」となった。同施設は、広大な敷地の中で牛や羊、馬、アル