アメリカのトランプ大統領は11日、雇用統計を不正に操作したなどとして解任した労働統計局トップの後任に、保守派の経済学者を指名すると発表しました。トランプ大統領は11日自身のSNSで、労働統計局の新たな局長に経済学者のE・J・アントニ氏を指名すると投稿しました。その上で、「E・J・アントニ氏は発表される数字が正直かつ正確であることを保証する」としています。トランプ氏は1日、市場予想を下回る雇用統計が発表された数