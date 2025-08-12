レアル・マドリーは10日、フランス代表MFエドゥアルド・カマビンガがクラブ医療部門の複数検査を受け、右足首の捻挫と診断されたことを発表した。スペイン『アス』によると、最大2週間の離脱が予想され、19日にホームで行われるオサスナとのラ・リーガ開幕戦には間に合わないようだ。カマビンガは昨年8月以降、これで5度目の負傷。昨季はチームの68試合中35試合(51.5%)を欠場した。