日経平均株価が、取引時間中の史上最高値を更新しました。一時、800円以上と大幅に上昇しています。【映像】日経平均株価の値動き日経平均は、取引開始後から大きく値を上げ、約1年1カ月ぶりに取引時間中の史上最高値、4万2426円を更新しました。アメリカと各国の関税協議が進展し、先行きの不透明感がいったん後退したと市場で捉えられたことなどが要因です。円相場が1ドル＝148円台前半とやや円安に進んでいることも株価を