ドル円理論価格1ドル＝146.58円（前日比+0.35円） 割高ゾーン：147.61より上 現値：148.18 割安ゾーン：145.55より下 過去5営業日の理論価格 2025/08/11146.23 2025/08/08145.93 2025/08/07146.41 2025/08/06147.02 2025/08/05147.71 （注）ドル円理論価格とは？ 独自に開発したシグナルです。金利差、リスク許容度など様々な要素を勘案し、コンピュータで自動的に計算しています