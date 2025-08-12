時間が止まった教習所に足を踏み入れると、そこは小さなアポカリプス。2024年に閉鎖された神奈川県川崎市の自動車学校跡地が、構内設備をそのまま残して期間限定の公園としてオープン。今だけの、特別な遊び場になっています。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■大型複合施設建設までの期間限定テーマパーク訪れたのは、京急川崎駅から徒歩4分ほど、多摩川の河川敷に面した場所にある「Kawasaki Spark（カ