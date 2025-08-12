À±Ìî¥ê¥¾¡¼¥È¤¬Å¸³«¤¹¤ë¡Ö¥ê¥¾¥Ê¡¼¥ìÈ¬¥ö³Ù¡×(»³Íü¸©ËÌÅÎ»Ô)¤Ï9·î1Æü¤è¤ê¡¢Ê¿Æü¸ÂÄê¤Ç¡¢»³Íü¸©¤Î´õ¾¯¤Ê¥ï¥¤¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸¤ò³Ú¤·¤ß¿Ô¤¯¤¹¥×¥é¥ó¡Öµæ¶Ë¤Î»³Íü¥ï¥¤¥ó¥¹¥Æ¥¤¡×(1Ì¾165,000±ß¡Á)¤òÈÎÇä¤¹¤ë¡£¥á¥¤¥ó¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡ÖOTTO SETTE¡×¤Ç³Ú¤·¤à´õ¾¯¤Ê¥ï¥¤¥ó¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥ô¥£¥ó¥Æ¡¼¥¸Æ±¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Ï¡¢ÆüËÜ¶þ»Ø¤Î¥ï¥¤¥ó¥°¥í¡¼¥¦¥£¥ó¥°¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¢¤ëÎ©ÃÏ¤ò³è¤«¤·¡¢¥ï¥¤¥ó¤ò°û¤à¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢ÃÎÅªÂÎ¸³¤ä¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¡¢