東洋建設が３日ぶりに急反発した。前週末８日の取引終了後、同社に対して大成建設が完全子会社化を目的としてＴＯＢ（株式公開買い付け）を実施すると発表した。ＴＯＢ価格は１株１７５０円。東洋建の株価はＴＯＢ価格にサヤ寄せする動きをみせている。 買付予定数の下限は３３０３万５７００株（所有割合３５．０２％）で、上限は設定しない。買付期間は８月１２日から９月２４日まで。ＴＯＢが成立した場合、所定の手続き