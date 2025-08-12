フォーカスシステムズが１４００円台半ばのもみ合いを急速に上放れ、６月１９日につけた年初来高値１５２０円を気配値のまま通過する異彩人気となっている。独立系のソフト開発企業で、開発から保守・運用・セキュリティーまで一気通貫で展開し、企業の需要を捉えている。同社が前週末８日取引終了後に発表した２６年３月期第１四半期（２５年４～６月）決算は、営業利益が前年同期比２．７倍の８億６４００万