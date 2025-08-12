ソフトバンクグループが５連騰で最高値街道をまい進。一時１０００円を超える上昇で１万５０００円大台を指呼の間に捉えている。売買代金はプライム市場で群を抜いている。足もとで世界的な株高局面にあるが、共通項としてＡＩ関連株への物色人気が全体相場を牽引している。そのなか、東京市場でも大規模な米ＡＩインフラ構築で主導的な立場を担う同社株への注目度が海外投資家などから高まっているもようだ。直近では米オ