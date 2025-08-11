森美術館が、アーティスト 森万里子の展覧会を開催する。2002年に東京都現代美術館で開催された「森万里子 ピュアランド」展以来、国内では24年ぶりの美術館での個展となる。会期は2026年10月31日から2027年3月28日まで。 【画像をもっと見る】 森美術館は、「人間とは何か、感情とは何か、我々はどこから来て、どこへ向かうのか」という根源的な問いを2026年度の企画展を通して改めて考えるとしており、2026年4月からはスーパ