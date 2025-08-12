ヤマモリ（三重県桑名市、三林圭介社長）は1日、去る6月30日付で風土食房（千葉県我孫子市）の株式を取得し、子会社化したと発表した。風土食房は06年創業。地場の食材を使用した高付加価値商品の開発・製造を強みとし、ヤマモリが現在製造していない瓶詰食品・冷凍食品など幅広い食品の製造・販売を行っている。今後は、ヤマモリグループとして様々な形でシナジー創出を図っていく構えだ。風土食房は、瓶詰食品「食べる調味料」の