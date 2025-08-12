昭和（愛知県稲沢市、青山尚正社長）の25年3月期業績（かっこ内前年比）は、売上高1323億8900万円（2.4％増）、営業利益1億2100万円（45.3％減）、経常利益5億4900万円（8.7％減）、当期純利益5億7100万円（11.8％増）となった。売上高は、既存取引先の深耕や業務用がコロナ明け以降堅調に伸び続けていることなどから増収とした。売上増により粗利益も拡大したが、人件費や物流費などのコスト上昇が影響し、営業利益は前年を大きく