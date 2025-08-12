銃撃現場となった米オースティンのターゲットの入り口を封鎖する警察官/Stephen Spillman/AP（ＣＮＮ）米テキサス州オースティンにある大手スーパー、ターゲットの駐車場で１１日に銃撃事件があり、当局によると少なくとも３人が死亡した。オースティン警察によると、現地時間の午後２時１５分ごろ通報があり、４分以内に警察が現場に到着。駐車場で３人が撃たれているのが見つかった。３人のうち２人は現場で死亡、もう１人は病院