ファミリーマートは8月12日、ホットスナックの新商品「鶏つくね串(梅しそ味)」(185円)を全国のファミリーマートで発売する。「鶏つくね串(梅しそ味)」(185円)ホットスナック「鶏つくね串」から、夏にぴったりの新商品「梅しそ味」が登場する。鶏つくね串の魅力である"ふんわりとした食感"と"鶏肉の深い旨み"はそのままに、日本で梅の産地として有名な和歌山県産の梅肉を使用した爽やかな酸味に、国産しその豊かな香りを加え、夏に