靴は毎日履くものだからこそ、清潔にしておきたいもの。特に外出が多い日が続くと、汚れやニオイが気になってくることもありますよね。しかし、「服はこまめに洗濯するけど、なぜか靴はつい後回しにしてしまう」という人も少なくないようです。実際にどれくらいの頻度で靴を洗っているのか、SNS上の声を見ていきましょう。「子どもの靴だけはこまめに洗う」家庭も毎週しっかりと洗うという人はほとんどいないようで、「月に1〜