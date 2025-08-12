AllRightsReserved(ARR)は8月1日、「ちいかわ」の大規模なイベント「CHIIKAWA DAYS」展を香港・尖沙咀(チムサアチョイ)の商業施設「K11 MUSEA」と尖沙咀ハーバーフロントで開始した。CHIIKAWA DAYS○大規模ちいかわ展「CHIIKAWA DAYS」同展では、衣、食、住、動の4つのテーマを通じて、ちいかわの名シーンを没入型体験できる。会場には、100点以上の立体フィギュアが展示されるほか、ビクトリア・ハーバー沿いには高さ9メートルの