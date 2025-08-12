松屋フーズが展開するとんかつ専門店「松のや」は8月13日午後3時、「たっぷりトマトのハヤシライス」(税込790円)を発売する。あわせて、ロースかつ･ささみかつをトッピングした関連メニューも取りそろえる。また、カレー専門店「マイカリー食堂」を併設した一部店舗では、オムレツがのったメニューも登場。「たっぷりトマトのハヤシライス」「たっぷりトマトのロースかつハヤシライス」「たっぷりトマトのささみかつハヤシライス」