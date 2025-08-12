●『クレヨンしんちゃん』声優に喜び「こんな光栄な話はない」 『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』(8月8日公開)でゲスト声優を務めたお笑いコンビ・バイきんぐの小峠英二と西村瑞樹にインタビュー。『クレヨンしんちゃん』に参戦した感想を聞くとともに、コンビの関係性やこれまでの転機などを聞いた。バイきんぐの小峠英二と西村瑞樹撮影:加藤千雅『映画クレヨンしんちゃん』シリーズ32作目となる本