【「甲子園で勝つ野球」名参謀が徹底解析】【甲子園で勝つ野球】私が重視する対戦相手の“指標”を明かします…本塁打数、打率よりも「確か」な数字甲子園で勝つためには何をして、どう戦えばいいのかーー。横浜高校（神奈川）在任中に春夏通算16度の甲子園で3度の優勝に導いた元野球部長の小倉清一郎氏が本紙で連載した2011年7月の「鬼の遺言」から24年12月の「鬼の秘伝書」までの通算13年半、計400回を超える「鬼」シリーズの