【2025ドラフト高校生候補のガチ評価】【ガチ評価】横浜・奥村頼人は進化を続ける「二刀流」 投げてはMAX146キロ、打っては県準決・決勝で3本塁打石垣元気（健大高崎 群馬／投手・右投げ両打ち）◇◇◇健大高崎が2年連続5度目の夏切符を掴んだ7月27日の群馬大会決勝。八回から3番手で登板した最速158キロのドラ1候補は、前橋育英相手に圧巻の投球を見せた。150キロ超の直球を軸に、いきなり3者連続三振に打ち