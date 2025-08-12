ファミリーマートは8月5日、プライベートブランド「ファミマル」より、チルドカップコーヒー「シトラスコーヒー」(178円)を全国のファミリーマートで発売した。「シトラスコーヒー」(178円)世界No.1バリスタ粕谷哲氏とともにコーヒーの新たな楽しみ方を追求してきた「バリスタ監修シリーズ」は今年で3年目を迎える。今回、ブランド初のフルーツコーヒーとして、シトラスコーヒーが発売された。コーヒーの苦みにさわやかな酸味や甘