海上自衛隊には独自の文化がある。元・海上自衛隊自衛艦隊司令官の香田洋二さんは「艦艇での任務と生活を基本とした組織が海上自衛隊だ。指揮命令系統から人間関係、言葉遣いに至るまで、艦の上の生活が海上自衛隊の文化を形作ってきた」という――。※本稿は、香田洋二『自衛隊に告ぐ 元自衛隊現場トップが明かす自衛隊の不都合な真実』（中央公論新社）の一部を再編集したものです。写真＝共同通信社埠頭に近づくいせ 海自ヘリ搭