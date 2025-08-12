きょうの東京株式市場で日経平均株価は一時1000円以上値上がりし、史上最高値を更新しました。最高値を更新するのはおよそ1年1か月ぶりです。国内の企業決算が市場の予想よりも堅調なことや、外国為替市場で円相場が先週末と比べて円安に進行していることが追い風となり、東京市場では取引開始直後から幅広い銘柄に買い注文が集まっています。日経平均株価は、4万2426円を超えて取引を終えれば、終値としてもおよそ1年1か月ぶりの