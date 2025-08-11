とちぎテレビ ＪＲ烏山線の沿線にあるヒマワリ畑では、大輪の花が見ごろを迎え乗客の目を楽しませています。 車窓からの景色を黄色に染め上げるヒマワリ。 このヒマワリ畑は那須烏山市の公園などを整備する自然保全会のメンバーやＪＲ東日本の職員などが、今年６月に種をまいて整備したものです。 小塙駅から滝駅まで約１．１キロの区間にある使われなくなった田んぼや畑が黄色い絨毯のようにヒマワリで埋め尽くさ