お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功（62）が、9日に放送されたMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。甲子園で始球式をした際の思い出を振り返った。この日は「阪神タイガース応援SP」と題して、元阪神の関本賢太郎氏（46）と能見篤史氏（46）がゲスト出演。甲子園近辺で阪神ファンが集う聖地巡礼のロケを行った。そこで、阪急の選手時代に「世界の盗塁王」と言われ、阪神でコーチもした福本豊氏の飲食店も訪れ