２０２５年８月１１日、北海道・江差町の畑でクマによるものとみられるスイカの食害がありました。１２日午前０時１０分ごろ、江差町田沢町の畑の持ち主から「クマがいるようだ」と警察に通報がありました。警察によりますと、畑は家庭菜園で、向かいの家の住人の女性が自宅で飼い犬が吠えたのを不審に思い２階の窓から外を見ると、クマ１頭がスイカを食べているのを目撃したということです。クマは女性がフライパンで音を鳴らすと