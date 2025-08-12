日曜劇場「19番目のカルテ」（TBS系）の第4話が、10日に放送された。本作は、松本潤がキャリア30年目で初の医師役に挑戦！病気を診るだけでなく、心や生活背景を基に患者にとっての最善を見つけ出し、生き方そのものに手を差し伸べる19番目の新領域・総合診療医を描く新たなヒューマン医療エンターテインメント。（＊以下、ネタバレあり）治療に対して後ろ向きな糖尿病の夫・安城耕太（浜野謙太）と、そんな夫にいら立つ妻