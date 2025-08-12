◆プロレスリング・ノア「ＫＡＷＡＳＡＫＩＳＵＭＭＥＲＶＯＹＡＧＥ２０２５」（１１日、神奈川・カルッツかわさき）観衆１７５７プロレスリング・ノアは１１日、神奈川・カルッツかわさきで「ＫＡＷＡＳＡＫＩＳＵＭＭＥＲＶＯＹＡＧＥ２０２５」を開催した。第６試合で元ＧＨＣヘビー級王者で今年１月から両膝の手術で欠場していた潮崎豪の復帰戦が行われた。７か月ぶりの一戦で潮崎豪はＡＬＬＲＥＢＥＬＬ