フジテレビ系情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜・午前８時１４分）は１２日、卓球の「ＷＴＴチャンピオンズ横浜」最終日（１１日、横浜ＢＵＮＴＡＩ）で男子シングルスで世界ランク４位の張本智和（トヨタ自動車）が５月の世界選手権個人戦金メダルで、同２位の王楚欽（中国）との決勝を４―２で制しＷＴＴチャンピオンズで初代王者に輝いた２２年７月の欧州サマーシリーズ以来、２度目の優勝を飾ったことを報じた。張本は