◆第１０７回全国高校野球選手権大会第７日▽２回戦聖光学院―山梨学院（１２日・甲子園）聖光学院（福島）と山梨学院（山梨）の２回戦は５回が終了し０―０。ともに春夏連続出場を果たした強豪校同士が、し烈な争いを続けている。聖光学院は、山梨学院の最速１５２キロエース・菰田陽生投手（２年）を前にいまだノーヒット。山梨学院は４回に２死満塁のチャンスを作ったが後続が凡打に倒れ、先制の機会を逃した。菰田は