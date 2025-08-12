今日12日深夜〜13日未明にかけては三大流星群のひとつ「ペルセウス座流星群」が見頃を迎えます。明るい流れ星が多いのが特徴です。北海道や東北南部、沖縄本島は晴れて、観察によいでしょう。見られる流れ星はどのくらい?今日12日深夜〜13日未明にかけては「ペルセウス座流星群」が見頃を迎えます。「ペルセウス座流星群」は、1月の「しぶんぎ座流星群」、12月の「ふたご座流星群」とあわせて三大流星群のひとつに数えられ、毎年、