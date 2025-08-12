職場の人間関係、いかがですか？毎日顔を合わせ、仕事で協力し合う相手とは、良好な関係でありたいですよね。しかし、価値観が理解し合えない人がいることも。今回は、はちみつこ(@hachi_mitsu89)さんが経験した、ある後輩保育士とのエピソードです。過去にママリで取り上げた漫画の中から、特に反響の大きかった作品をダイジェストでご紹介します。『忘れられない後輩の話』をどうぞご覧ください。 Ⓒhachi_mits