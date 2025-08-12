◇ナ・リーグフィリーズ4ー1レッズ（2025年8月11日シンシナティ）フィリーズのカイル・シュワバー選手（32）が11日（日本時間12日）、敵地でのレッズ戦に「2番・DH」で先発出場。ナ・リーグ単独トップとなる42号本塁打を放った。チームも逆転勝利を飾った。8回、チームが2―1と逆転に成功し、なおも2死三塁で第4打席を迎え、相手2番手・サンティランの高め直球をフルスイング。打球は右翼ポール際へ伸び、リードを広げる