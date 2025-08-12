ドジャースのデーブ・ロバーツ監督（53）が11日（日本時間12日）、敵地でのエンゼルス戦の試合前にメディア取材に対応。“フリーウェイ・シリーズ”に闘志を燃やした。前回5月の3連戦は本拠ドジャースタジアムでまさかの3連敗。本拠でエ軍にスイープされたのは15年ぶりの屈辱だった。ロバーツ監督は前回対戦について「もちろん忘れてはいない」ときっぱり。その上で「ただ、それが今夜やこのシリーズで勝ちたいという一番の