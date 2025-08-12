連休明け１２日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は一時、昨年７月１１日の取引時間中に付けた史上最高値（４万２４２６円７７銭）を更新した。前週末終値（４万１８２０円４８銭）に比べて９００円超上昇し、４万２７００円台を推移している。終値の史上最高値は、昨年７月１１日の４万２２２４円０２銭。