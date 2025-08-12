ソフトバンクのリバン・モイネロ投手（２９）が防御率１・１９という高いレベルの投球を続けている。仮に０点台に突入してシーズンを終えれば、１９７０年に阪神・村山実が記録した０・９８以来の快挙。デイリースポーツウェブ評論家の野田浩司氏は「希望をもたせる投球をしているのは確か」と語り、密かに注目しているという。日本ハム戦での伊藤との投げ合いは迫力があった。ボールが走っているから捕手が高めに構えることが