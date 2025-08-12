12日午前、日経平均株価が、去年7月11日につけた取引時間中の史上最高値4万2426円77銭を超えた。上げ幅は800円を超え、一時4万2600円台後半をつけている。連休中のアメリカ市場の株価がおおむね好調だったほか、相互関税での負担軽減措置をめぐり、アメリカ側が修正に応じるとされるなか、警戒感が薄れ、円相場が円安に傾いていることも相場を押し上げている。