毎日身につけるからこそ、心地よさにはとことんこだわりたい。セシールから登場した『素肌に心地いいオーガニック綿混ストレッチショーツ』は、肌へのやさしさを徹底追求したデイリーインナー。シリーズ累計7万枚を突破した人気商品が、色が選べる単品売りでさらに使いやすくリニューアルされました♡毎日はくショーツを見直したい方にこそ試してほしい、優しさあふれる1枚