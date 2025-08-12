12日午前9時10分、山口県と気象台は、宇部市、山口市、萩市、防府市、長門市、美祢市、周南市、山陽小野田市、阿武町に出していた土砂災害警戒情報を解除しました。＜概況＞降り続く大雨のため、警戒対象地域では土砂災害の危険度が高まっています。＜とるべき措置＞避難が必要となる危険な状況となっています【警戒レベル４相当情報［土砂災害］】。崖の近くなど土砂災害の発生しやすい地区にお住まいの方は、早めの避難を心がけ