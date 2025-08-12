JR九州や西鉄などによると、12日午前9時45分現在、大雨の影響による福岡県内の鉄道運行状況は次の通り。【平常運転】九州新幹線▽山陽新幹線▽JR博多南線▽JR筑肥線（姪浜〜西唐津）▽JR山陽線（門司〜下関）▽JR原田線▽西鉄天神大牟田線（甘木線、太宰府線含む）、貝塚線▽福岡市営地下鉄空港線・箱崎線、七隈線▽北九州モノレール線▽筑豊電鉄線▽甘木線▽平成筑豊鉄道田川線、伊田線、糸田線【一部運休や遅延】JR鹿児島線博