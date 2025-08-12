無法集団・旗本奴江戸時代初頭は戦国の遺風がまだ残っており、「自分はまだやれる」と意気込む浪人も少なくありませんでした。「力こそ権威」であると考える武士の意地のようなものが、少なからずくすぶっていたのです。彼らは「かぶき者」や「奴(やっこ：中間や小者などの武家奉公人)」のような派手な格好や乱れた風俗を好み、奇矯な振るまいをしたと伝えられています。かぶき者と言えばこの人、前田利家こうした者の中から、「旗