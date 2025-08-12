お笑いコンビ「ダウンタウン」の浜田雅功（62）が、9日に放送されたMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。2023年に阪神を18年ぶりの優勝に導いた前監督・岡田彰布氏のエピソードに爆笑した。この日は「阪神タイガース応援SP」と題して、元阪神の関本賢太郎氏（46）と能見篤史氏（46）がゲスト出演。甲子園近辺で阪神ファンが集う聖地巡礼のロケを行った。そこで岡田彰布氏の話題になり、浜田はイメージを「“おーん