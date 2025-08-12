CORTIS（MARTIN、JAMES、JUHOON、SEONGHYEON、KEONHO）が８月10日、HYBE LABELSの公式YouTubeチャンネルで実施中の24時間プレミア公開を通じてデビュー作品『COLOR OUTSIDE THE LINES』のトラックリストを公開した。 新譜にはタイトル曲「What You Want」をはじめ「GO!」「FaSHioN」「JoyRide」「Lullaby」の全5曲が収録される。デビュー作品であるにもかかわらず、全メンバーがクレジットに名を連ねている。特に、全トラックで3人