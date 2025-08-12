北朝鮮軍の砲兵部隊による砲撃訓練。金正恩朝鮮労働党総書記は視察に参加しなかった＝11日（朝鮮中央通信＝共同）【北京共同】北朝鮮メディアは12日、軍の砲兵部隊による砲撃訓練が11日に行われたと報じた。金正恩朝鮮労働党総書記は視察に参加せず、朴正天・党中央軍事委員会副委員長が参観した。北朝鮮メディアは、訓練が「国境の向こうの軍事的ならず者たちを徹底的に抑制した」と伝えており、18日から始まる米韓の合同軍事