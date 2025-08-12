中村敬斗【アミアン（フランス）共同】サッカーのフランス2部リーグに降格したスタッド・ランスの中村敬斗（25）が移籍を希望していることが11日、分かった。敵地でのアミアン戦後に取材に応じたSランスのカイヨ会長は、中村が移籍を望んでいることを認めた上で「彼はわれわれと契約している。（他のオファーについて）私は知らない。いずれにせよ、彼はSランスに残る」と話した。中村はアミアン戦を欠場した。2023年夏にオー