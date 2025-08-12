【ワシントン共同】トランプ米大統領は11日、自身の交流サイト（SNS）で、労働省労働統計局長に保守系シンクタンク「ヘリテージ財団」のエコノミスト、E・J・アントニ氏を指名すると明らかにした。トランプ氏は、前任の局長が雇用統計を改ざんしたと一方的に主張し、解雇していた。トランプ氏は「われわれの経済は好調だ。E・Jは公表するデータが正直で、正確であることを保証してくれるだろう」と書き込んだ。