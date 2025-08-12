8月11日早朝、静岡市葵区で乗用車を酒酔い運転して事故を起こしたにもかかわらず届け出をせず、そのまま車を放置して立ち去ったなどの疑いで、11日夜、埼玉県の40代の男女2人が逮捕されました。 道路交通法違反（酒酔い運転、事故不申告、危険防止措置義務違反）の容疑で逮捕されたのは、埼玉県さいたま市南区に住む自称、看護師の女（43）です。警察によりますと、女は11日午前5時半頃、静岡市葵区で乗用車を酒酔い運転し、葵区