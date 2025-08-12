メガハウスは、『宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち』より「ヤマトガールズコレクション 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 森雪 プライベートコーデRe.」(17,600円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2025年12月発送予定。2025年12月発送予定「ヤマトガールズコレクション 宇宙戦艦ヤマト2202 愛の戦士たち 森雪 プライベートコーデRe.」(17,600円)「ヤマトガ