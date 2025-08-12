ホリプロ所属若手俳優によるスポーツイベント『Horipro Actors Sports Festival 〜ホリアク運動会 2025〜』（通称：ホリアク運動会）が11日、東京・アリーナ立川立飛で開催された。【写真】賞をもらってうれしそう！笑顔の赤組たち『Horipro Actors Live』は、ホリプロ所属の若手俳優やアーティストが、歌やダンスなど、普段は見せない一面を披露する一夜限りの特別イベント。第1回は2022年3月30日、第2回は23年1月22日、第3回